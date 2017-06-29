На Харьковщине СБУ задержала подполковника полиции, который ежемесячно требовал взятки у предпринимателя

В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала подполковника полиции, который ежемесячно требовал взятки у местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Подполковник полиции требовал 10 тыс. грн у местного предпринимателя, который занимался розничной торговлей алкогольными напитками.

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"В ответ "оборотень в погонах" обещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимателя и не привлекать к ответственности за нарушение законов в сфере оборота алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника после взятки. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области майора полиции задержан на взятке в 3,5 тысячи долларов.