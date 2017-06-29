В Днепропетровской области майор полиции задержан на взятке в 3,5 тысячи долларов
Задержали злоумышленника возле горотдела полиции во время получения всей суммы взятки.
В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью Национальной полиции разоблачили на взятке в 3,5 тыс. долларов помощника начальника одного из горотделов полиции.
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Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что майор полиции требовал указанную сумму от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятого при обыске автомобиля.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника возле горотдела полиции при получении всей суммы взятки.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.