В Житомире в честь Дня Конституции Украины состоялось массовое исполнение гимна

В Житомире по случаю 21-й годовщины Конституции Украины состоялось совместное исполнение гимна на площади Королева.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось возложением цветов на площади Королева к стеле Героев Небесной Сотни. Участие в мероприятии приняли более сотни житомирян, духовенство, общественность, представители власти: заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута, заместитель председателя областного совета Максим Виливчук, заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов, секретарь Житомирского городского совета Наталья Чиж, депутаты областного совета и другие.

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После возложения цветов состоялось совместное исполнение Государственного гимна Украины, а затем перед участниками мероприятия выступил со сцены Житомирский фольклорный ансамбль национального обряда «Родослав».

Празднование в Житомире двадцать первой годовщины Конституции Украины продолжается. В городе в течение дня будут проходить мастер-классы, викторины, будет действовать лекторий и состоится показ тематических фильмов. В рамках празднования годовщины Конституции Украины в областном центре также проведут возложение цветов к мемориальной доске Олега Ольжича. В городе также покажут документальные фильмы, действовать "Городок мастеров", состоится тематическая презентация Житомирского областного краеведческого музея «Украина путем к независимости» и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, в Житомире утром состоялось торжественное возложение цветов к памятникам выдающимся украинцам по случаю Дня Конституции Украины.

Участники мероприятия прошли торжественным шествием по улице Большой Бердичевской до площади Королева. По дороге они возложили цветы к мемориальной доске Михаилу Грушевскому, бюст Вячеславу Чорноволу, к памятнику Ивану Франко. У каждого из этих памятников состоялась небольшая литературно-музыкальная композиция, во время которой участникам мероприятия кратко рассказали о выдающихся украинский.

28 июня 1996 Верховная Рада Украины приняла Конституцию, по которой до сих пор живет украинское общество.