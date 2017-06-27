От Украины до Грузии на каяке: житель Днепра отправился в морскую экспедицию "Мост содружества" (фоторепортаж)

Житель Днепра Сергей Гордеев отправился в морскую экспедицию по бассейну Черного моря протяженностью 4 тысячи километров. Как передает корреспондент УНИАН, экспедицию называется «Мост содружества».

В маршрут экспедиции включены Украина, Румыния, Болгария, Турция и Грузия.

Активистка Оксана Олейникова на своей странице в Facebook написала, что Гордиенко стартовал на каяке от Монастырского острова, затем планируется каботажное плавание по Черному морю.

Ожидается, что экспедиция завершится в ноябре.

Как сообщал УНИАН ранее, экспедиция знаменитого путешественника Федора Конюховапобила мировой рекорд по продолжительности полета на аэростате, проведя в воздухе 51 час и преодолев около 1000 километров.

Конюхов вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло отправились в путешествие на самом большом аэростате, сделанном в России, с намерением установить мировой рекорд беспосадочного полета. Экспедиция стартовала около 9-ти утра 7 февраля с аэродрома Южный в Рыбинске. Задачей путешественников было продержаться в воздухе дольше 51 часа.