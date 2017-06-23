Луценко назвал Ирпень украинским Чикаго

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил город Ирпень с Чикаго из-за уровня преступности.

Об этом глава ГПУ заявил во время совещания с силовиками в Житомире, которое транслировал телеканал «112 Украина».

Обращаясь к руководству местной прокуратуры, Луценко спросил, часто ли они бывают в Ирпене, и известно ли им об уровне преступности там.

Читайте такжеВ Мелитополе задержаны 25 подозреваемых в дестабилизации ситуации в городе - Аваков

"Вы в Ирпене часто бываете? В полицию заходите? И сотни закрытых производств не видите? Я не понимаю, как на это можно смотреть спокойно. Сотни закрытых производств по абсурдным основаниям. Если все будет делать генпрокурор, то на холеру тогда нам местные прокуратуры, объясните мне? Ирпень - точка местного Чикаго. Вы это знаете? Уже все украинские СМИ пишут о том, что это сочетание криминалитета с правящими взяточниками. Все об этом знают. Вы не видите сотни закрытых производств? Я посмотрю, что будет на КДКП ", - подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее генпрокурор назвал три самые коррумпированные сферы в Украине.