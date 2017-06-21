В Киеве осудили грабителей, которые угрожали своим жертвам ВИЧ-инфицированным шприцем

Благодаря принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры №6 злоумышленники, которые в центре столицы, угрожая ножом и ВИЧ-инфицированным шприцем, дерзко ограбили двух женщин, приговорены к 7 годам лишения свободы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, преступление произошло в октябре 2016 на улице Немировича-Данченко в Печерском районе столицы.

«Неоднократно судимый мужчина, угрожая ножом, отобрал у одной потерпевшей ювелирные изделия. В то же время его сообщница грабила другую женщину, приставив к ее горлу медицинский шприц с обнаженной иглой с якобы ВИЧ-инфицированной кровью», - говорится в сообщении.

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В общей сложности преступники нанесли своим жертвам материальный ущерб на сумму свыше 33 тысяч гривен.

Приговором Печерского райсуда столицы грабители признаны виновными по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины и им назначено наказание в виде 7 лет за решеткой, с конфискацией принадлежащего им имущества.