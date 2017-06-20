В Киеве открылась фотовыставка по случаю Международного дня беженца (фоторепортаж)

17:08, 20 июня 2017
Общество
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Экспозиция будет представлена в Киеве с 20 июня до 3 июля, а затем посетит другие города Украины.

В Киеве на Софийской площади состоялось открытие фотовыставки по случаю Международного дня беженца.

В этом году в Украине на праздновании Агентство ООН по делам беженцев совместно с посольством Канады, представителями государственных органов и партнерской организацией «Право на защиту» проводит фотовыставку, которая освещает жизнь беженцев и их опыт интеграции в местные сообщества в Украине и Канаде.

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Экспозиция будет представлена в Киеве с 20 июня до 3 июля, а затем посетит другие города Украины.

Ранее в Киеве открылась выставка карикатур о пути Украины к безвизу.

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