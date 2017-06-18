У противников Марша равенства во время проверок обнаружили газовые баллончики и зеленку

Полицейские во время несения службы по охране общественного порядка во время проведения Марша равенства в Киеве у нескольких молодых людей обнаружили газовые баллончики и балаклавы. Об этом на своей странице в Facebook написала спикер столичной полиции Оксана Блищик.

"Службу в центральной части столицы несут более 5 тыс. правоохранителей. В месте проведения мероприятия установлены фильтрационные пункты, дежурят кинологи и конная полиция.

Правоохранители призывают киевлян и гостей города соблюдать установленные правила поведения, не нарушать закон и не устраивать провокаций.

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Около 9:15 у нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики.

Во время прохождения кордона полиции возле станции метро «Университет» у молодых людей обнаружили куриные яйца и зеленку.

Около 100 участников акции против проведения Марша равенства возле парка имени Тараса Шевченко непрерывно ходят по пешеходному переходу и образовали цепь. Во время прохождения кордона полиции возле станции метро "Университет" у молодых людей обнаружили куриные яйца и зеленку.", - написала Блищик.

Как сообщал УНИАН, противники марша с самого утра собравшись на Майдане независимости, пришли к парку Шевченко и стоят на проездной части напротив Киевского национального университета имени Шевченко. Также они сожгли флаг ЛГБТКИ-сообщества в виде радуги.