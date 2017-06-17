В ночь на субботу в Днепре демонтировали почти полсотни незаконных газовых заправок

<img alt="17 червня міський голова Дніпра Борис Філатов особисто прибув на черговий демонтаж уже 50-ї незаконної АЗС " Восток="" газ="" фото="" УНІАН"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_06/1497706173-3244.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2017_06/1497706173-3244.jpg" title="17 червня міський голова Дніпра Борис Філатов особисто прибув на черговий демонтаж уже 50-ї незаконної АЗС ">

В Днепре продолжается демонтаж незаконных автозаправочных станций. В ночь на 17 июня с улиц города убрали почти полсотни газовых АЗС, не имевших никаких разрешительных документов. Согласно закону, так называемые заправки с газовыми баллонами вообще не могут работать на территории города.

Днем 17 июня городской голова Днепра Борис Филатов лично прибыл на очередной демонтаж уже 50-й незаконной АЗС «Восток газ». К месту работ на Набережной Победы, 29 он приехал на манипуляторе.

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«Эта заправка уже 50-я. Юбилейная. Если так пойдет и дальше, то к концу выходных мы уберем три четверти незаконных станций. Так называемые предприниматели не оказывают особого сопротивления, потому что знают: мы настроены решительно. Все работают, как единый механизм, ведь понимают, что этот бизнес является незаконным. Он искажает облик города и несет техногенную угрозу», – сказал Борис Филатов.

Глава Днепра также поблагодарил Национальную и муниципальную полицию, ГСЧС и органы прокуратуры за скоординированную работу.

Коммунальщики работают во всех районах города. Демонтаж сопровождают патрульные и работники КП «Муниципальная полиция» во главе с Андреем Ткаченко. После провокаций и вооруженных нападений на работников, которые произошли неделю назад во время демонтажа незаконной заправки на ул. Рабочей, 80, меры безопасности были усилены.

Вопреки правилам, большинство топливных станций размещались в жилых кварталах – вплотную к домам, школам и детсадам. Местные жители неоднократно били тревогу, ведь такое соседство является прямой угрозой жизни и здоровью людей.