Филатов рассказал, как Днипро справился со снегом на дорогах

Мини-руководство для коммунальщиков и руководителей других украинских городов Борис Филатов опубликовал 7 февраля на своей странице в соцсети Facebook.

«Сейчас в Днипре системно решена проблема расчистки основных дорог и магистралей для беспрепятственного проезда транспорта в зимнее время. Надеюсь, что наш опыт будет полезен», – написал Борис Филатов.

В методичке, в частности, рекомендуют уделить особое внимание мониторингу температурного режима и заблаговременной подготовке коммунальщиков к началу обильных осадков. Также разработчики мини-пособия отмечают, что опасные участки дорог – подъемы, спуски, мосты и путепроводы – следует заранее обрабатывать реагентами, а состав смесей для посыпки надо высчитывать в зависимости от температуры и количества осадков.

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Вместе с тем, чтобы не затруднять движение в центральной части города, днем ​​дороги следует расчищать с помощью пескоразбрасывателя с опущенным отвалом. Масштабную чистку специалисты Днипровской мэрии советуют проводить ночью. В темное время суток предлагают задействовать сформированные экипажи снегоочистительной техники, которые будут передвигаться по городу по заранее разработанным маршрутам. Значительное внимание также следует уделять вывозу снега: освобождать от него в первую очередь мосты и места, где проходит большое количество людей. Авторы методички отмечают, что для успешного результата все городские службы должны работать четко и слаженно.

Вместе с тем, мэр Днипра отметил, что представленные им рекомендации не касаются внутриквартальных дорог и тротуаров. По словам руководителя города, уборка этих участков существенно осложняется, в частности, их состоянием и состоянием территорий жилой застройки. «Мы работаем над этой ситуацией и надеемся, что уже в следующем году нареканий от жителей будет меньше. Этой зимой на тротуарах работает всего около 20 единиц специальной мини-техники типа ХТЗ, Kerher и тому подобное. И почти все они приобретены только в начале этого сезона! Это, безусловно, капля в море», – пояснил Борис Филатов.

Городской голова Днипра также сообщил, что для решения проблемы с расчисткой дорог к следующей зиме в мэрии планируют приобрести еще около 30 машин спецтехники.