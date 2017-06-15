В СИЗО повесили организатора избиения Чорновол - депутат

Олега Нетребко, организатора нападения на журналистку Татьяну Чорновол во время Евромайдана, повесили в камере СИЗО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Виталий Куприй.

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"Получил сегодня информацию, что организатора нападения на Татьяну Чорновол, криминального авторитета Олега Нетребко (прозвище "Нетрик") повесили в камере СИЗО!" - говорится в его сообщении.

Куприй утверждает, что еще во время Майдана он знал детали этого нападения, поскольку один из его участников был его соседом из города Каменское.

"Именно Нетрик нанял банду из моего родного города на выполнение этого преступления", - пишет нардеп.

"Убийство Нетрика в камере ожидаемое, именно он мог рассказать о преступлениях правоохранителей во время Революции достоинства. Некоторые из них до сих пор находятся на должностях. Ключевой свидетель по делу Майдана зачищен!" - добавил он.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря 2013 года на Бориспольской трассе недалеко от Киева. Она ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин.

Неизвестные вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.