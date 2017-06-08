Аварийная цитадель: стена Аккерманской крепости сползает в лиман (видео)

19:03, 08 июня 2017
Общество
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В Одесской области срочно чинят средневековую Аккерманскую крепость. Одна из ее стен сползает в Днестровский лиман и может потянуть за собой еще и северную башню.

Дожди ускоряют этот процесс: из-под стены недавно откололся и выпал огромный кусок скалы, которая поддерживала защитную стену.

"Бетонные маяки, установленные между северной стеной и башней, за последние полгода разорвало более чем на сантиметр", - говорится в сюжете.

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Специалисты, которые наблюдают за ними, подтверждают: стена сползает в лиман с катастрофической скоростью.

В администрации еженедельно проводят экстренные совещания. Заказчик вменяет подрядчику слишком медленное выполнение работ, а тот жалуется, что денег не хватает.

Как сообщал УНИАН, в Одессе из-за нарушений норм строительства в курортной Аркадии сошел оползень, под угрозой обрушения оказались частные жилые дома.

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Теги: #Аккерманская крепость#крепость сползает в лиман