Полиция устанавливает личность анонима, который "заминировал" Высший админсуд

15:12, 07 июня 2017
Общество
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В здании Высшего административного суда взрывчатку не нашли.

ВАСУ / zib.com.ua Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/1962439-u-kievi-zagorilasya-budivlya-vischogo-administrativnogo-sudu-ukrajini.html

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве, сегодня днем по линии 102 позвонил неизвестный и заявил, что в здании Вывсшего административного суда (ВАСУ) заложена взрывчатка.

Читайте такжеВ Киеве загорелось здание Высшего административного суда УкраиныДля проверки информации посетителей и персонал эвакуировали из здания. Взрывчатки не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, ранее на сайте ВАСУ появилось сообщение, что «Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара. Происходит эвакуация работников суда и посетителей».

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Теги: #пожар в ВАСУ