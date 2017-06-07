Полиция устанавливает личность анонима, который "заминировал" Высший админсуд

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве, сегодня днем по линии 102 позвонил неизвестный и заявил, что в здании Вывсшего административного суда (ВАСУ) заложена взрывчатка.

Читайте такжеВ Киеве загорелось здание Высшего административного суда УкраиныДля проверки информации посетителей и персонал эвакуировали из здания. Взрывчатки не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, ранее на сайте ВАСУ появилось сообщение, что «Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара. Происходит эвакуация работников суда и посетителей».