Полиция устанавливает личность анонима, который "заминировал" Высший админсуд
15:12, 07 июня 2017Общество
213 0
В здании Высшего административного суда взрывчатку не нашли.
В здании ВАСУ взрывчатку не нашли / zib.com.ua
Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве, сегодня днем по линии 102 позвонил неизвестный и заявил, что в здании Вывсшего административного суда (ВАСУ) заложена взрывчатка.
Читайте такжеВ Киеве загорелось здание Высшего административного суда УкраиныДля проверки информации посетителей и персонал эвакуировали из здания. Взрывчатки не обнаружено.
Как сообщал УНИАН, ранее на сайте ВАСУ появилось сообщение, что «Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара. Происходит эвакуация работников суда и посетителей».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter