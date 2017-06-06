Украинский лайнер "Генерал Ватутин" купила российская компания на Сейшелах - СМИ

Президент круизной компании "Червона Рута" Юрий Соколов заявил, что теплоход "Генерал Ватутин" был куплен компанией более трех лет назад "в качестве инвестиций", а теперь продан, передает РБК.

Из Киева теплоход вышел в Херсонский порт 25 мая для того, чтобы оформить документы о его продаже. По словам Соколова, после Херсона теплоход перешел в Измаильский морской порт — там документы были дооформлены.

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"Корабль три с половиной года не эксплуатировался. Был в свое время приобретен как инвестиция и в этом году перепродан другой компании на Сейшельских островах", — сказал он.

"По условиям договора с новым владельцем я не могу назвать компанию, которая его купила. Для российского круизного рынка это будет не просто новость года, а сенсация", — рассказал главный редактор Cruise Inform Михаил Архипов.

"Продали, очевидно, российскому собственнику. Идет в новый порт приписки, соответственно, после прибытия будет проведена полноценная проверка. Капитан порта распорядится о проведении проверки", - заявил Алексей Кравченко, пресс-секретарь Росморречфлота, передает BFM.ru.

Ранее сообщалось, что украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" взял курс на Ростов-на-Дону. Вчера в 5 часов утра теплоход вышел из Вилкова и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега оккупированного Россией полуострова, а сегодня утром возобновил движение.

Ростовский порт отказался пускать пришедший в Керченский пролив украинский теплоход.