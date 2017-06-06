Ростовский порт отказался пускать украинский теплоход "Генерал Ватутин"

Руководство порта в Ростове-на-Дону не намерено пускать украинский теплоход класса река-море "Генерал Ватутин". Об этом заявил начальник службы эксплуатации Ростовского порта Виталий Вирабян, передает РБК.

"У меня грузовой порт, я не пущу его сюда. Тут (в Ростове-на-Дону - УНИАН.) четыре порта — все грузовые", — сказал Вирабян.

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Ранее сообщалось, что украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" взял курс на Ростов-на-Дону. Вчера в 5 часов утра теплоход вышел из Вилкова и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега оккупированного Россией полуострова, а сегодня утром возобновил движение.

В пресс-службе Администрации морских портов Украины подтвердили, что пассажирское судно "Генерал Ватутин" не планировал заход в порт Одесса.

Также сообщалось, что украинский теплоход типа река-море "Генерал Ватутин" был вывезен в молдавский порт Джурджулешты и продан.