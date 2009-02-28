В Одессе похититель оценил жизнь заложницы в $300 тысяч

В результате проведенной спецоперации сотрудники УМВД Украины в Одесской области освободили одесситку-заложницу, за которую организатор похищения требовал выкуп в размере $300 тыс.

Как сообщил УНИАН представитель ЦОС облуправления милиции Владимир ШАБЛИЕНКО, похищение было организовано 25 февраля. После этого организатор похищения – житель Одессы - требовал от матери заложницы деньги за ее освобождение.

В облуправлении милиции пока не раскрывают подробностей успешной операции, в том числе задержания преступника. Оперативно-следственная группа осуществляет проверку обстоятельств похищения одесситки.