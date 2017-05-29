Одесский активист о скандале с Лободой: гастролирующие по Мордору артисты могут не рассчитывать на концерты

Своими выступлениями в России украинские исполнители, в частности скандальная Светлана Лобода, подтверждают тезисы кремлевской пропаганды про "один народ".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал одесский активист Павел Паламарчук, прокомментировав срыв концерта Лободы.

"Идет война, более десяти тысяч погибших военнослужащих и мирных жителей, десятки тысяч раненных и искалеченных, сотня тысяч переселенцев только в Одессу - поэтому не реагировать на такое нельзя. Сонм украинских артистов - от Ротару, Повалий до Лорак и Лободы - успешно гастролирующих по просторам Мордора - подтверждают все тезисы путинской пропаганды про "одиннарот", - написал он.

По словам активиста, россияне, которые идут воевать в регулярные части на Донбасс, думают, что раз украинские звезды поют в России, значит им открыты двери, значит "мы с украинцами - одно целое".

"Никто не спрашивает, сколько из заколоченных в РФ денег компания Лободы отдает на благотворительность - наверное, отдает, и много. И тихо. Никто и никогда не слышал от певицы провластных речей, как от той же Долиной .На московском концерте прозвучало - "я украинская певица, родилась в Киеве, пою в Москве". Но есть вещи, как эфир у Малахова, или премия РУ-тв - переходящие грани", - продолжил Паламарчук.

Он также рассказал, что происходило на премии РУ-тв, которую вела Лобода.

"И "гибридный полк" на кадрах, и "ветераны", и толпа украинских артистов в номинациях и на сцене, которые создают единое, пусть уже не экономическое, но культурное и языковое пространство. Была песня сыновей друга Путина Юркисса и Владимира - о том, как неплохо отдыхать в российском Крыму. Была целая номинация - "видео в Крыму" - с теми же геополитическими задачами. Но главное - на премии народный артист Украины, Филипп Киркоров - озвучил настоящую пламенную гибридную оду дружбе России и Украине, посетовав на плохих киевских политиков. Обгадили организацию "Евровидения". Лейтмотив премии и ее не музыкальные задачи были настолько очевидны, что даже неловко становилось", - отметил активист.

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Именно поэтому, подытожил Паламарчук, такие артисты не могут рассчитывать на открытые концерты в Украине.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее продюсер певицы заявила, что концерт Лободы, который должен был состояться в Одессе в воскресенье, 28 мая, был отменен по соображениям безопасности зрителей и исполнительницы: пикетчики начали забрасывать зрителей горящими петардами и дымовыми шашками. После в полицию поступили сообщения о минировании здания, где должен был состояться концерт.