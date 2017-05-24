"Коза удостоилась главной роли": в сети показали современную девушку из сельской глубинки глазами Лободы (видео)
16:39, 24 мая 2017Общество
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«Твои глаза» – это уже пятый ролик в промосериале, посвященном выходу нового альбома певицы.
Лобода представила новое видео УНИАН
Светлана Лобода продолжает удивлять своих поклонников нетривиальным подходом в создании музыкального контента и совместно с Нателлой Крапивиной прибегает к самым неординарным творческим решениям.
На этот раз в кадре неожиданно для всех появляется коза и пинап девушка, сошедшая с рекламных плакатов средины ХХ века.
Именно так выглядит современная фермерская девушка в мире, где звучит музыка Лободы, не имеющая границ и социальной принадлежности, пишет Viva.
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Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее одесситы призывали сорвать концерт Лободы в городе.
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