"Коза удостоилась главной роли": в сети показали современную девушку из сельской глубинки глазами Лободы (видео)

Светлана Лобода продолжает удивлять своих поклонников нетривиальным подходом в создании музыкального контента и совместно с Нателлой Крапивиной прибегает к самым неординарным творческим решениям.

На этот раз в кадре неожиданно для всех появляется коза и пинап девушка, сошедшая с рекламных плакатов средины ХХ века.

Именно так выглядит современная фермерская девушка в мире, где звучит музыка Лободы, не имеющая границ и социальной принадлежности, пишет Viva.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее одесситы призывали сорвать концерт Лободы в городе.