ВР вводит уголовную ответственность за содействие совершению самоубийства

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об установлении уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства)» (регистрационный номер 4088).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 229 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом вносятся изменения в статью 120 Уголовного кодекса Украины. Ими предусмотрено, что доведение лица до самоубийства или до попытки самоубийства, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям, систематического унижения его человеческого достоинства, подстрекательства, в том числе подкупа, обмана, а также любого содействия совершению самоубийства, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

В пояснительной записке отмечается, что по данным ВОЗ к 2012 году в Украине было совершено около 10 тысяч актов суицида.

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Народный депутат Денис Силантьев (фракция Радикальной партии) сообщил на заседании парламента, что средний показатель для нашей страны - 22 суицида на 100 тысяч человек, и Украина входит в десятку стран с самым высоким уровнем самоубийств. По его словам, как свидетельствуют научные источники, соотношение самоубийств и доведения до самоубийства составляет около один к двадцати. Он привел данные, согласно которым с 2010 по 2015 год в Украине вынесено только четыре обвинительных приговора за доведение до самоубийства, то есть меньше одного приговора в год.

Силантьев подчеркнул, что появляются новые, ранее не существующие, преступления и способы совершения преступлений, в частности, доведение до самоубийства, набирающее обороты в мире вместе с ростом числа постоянных пользователей сети Интернет.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в Запорожье в сентябре 2015 года открыто уголовное производство в отношении Евгения Кривошеева по статье 120 УК, которого подозревают в доведении до самоубийства через интернет девяти молодых женщин, четверо из которых проживали на территории Российской Федерации, а пять – в Украине.

«К сожалению, только одну из жертв на территории Украины удалось спасти. По этому делу правоохранителями был зафиксирован IP-адрес лица, которое, используя женское имя, находило в социальной сети «Контакт» будущих жертв и доводило их до самоубийства. В квартире подозреваемого проведен обыск и изъят компьютер, с которого заходило в интернет лицо, подозреваемое в доведении до самоубийства девять жертв», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на сегодняшний день привлечь к уголовной ответственности подозреваемого невозможно из-за отсутствия в диспозиции статьи 120 УК действий, которые он умышленно совершил и которые побудили девять человек совершить самоубийство.

«Учитывая мировую тенденцию к росту преступности в сети интернет и появлению нового способа доведения до самоубийства, необходимо своевременно вносить изменения в уголовное законодательство, которые будут отвечать современным вызовам со стороны преступников», - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.