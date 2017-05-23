Mail.ru Group рекламирует украинцам браузер для обхода блокировок со "шпионским" ПО - СМИ

В Сети появилась реклама нового браузера «FreeU» (Free Ukraine), который можно загрузить с домена freeu.zone. Реклама таргетируется на жителей Украины, чтобы они могли обходить блокировки российских соцсетей и сайтов, пишет Inforesist.

Кто стоит за браузером - неизвестно. И хотя вебсайт оформлен в патриотических украинских цветах, пользователи довольно быстро заподозрили, что это российский продукт.

Блогер Дмитрий Андреев решил копнуть глубже. И через whois выяснил, что домен куплен у российского регистратора nic.ru. IP-адрес домена 79.137.181.1. А это компания NESSLY HOLDINGS LIMITED.

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Что же это за компания? Зарегистрирована она на Кипре. В 2012 году приобрела 100% в уставном капитале ООО «Одноклассники», а через несколько месяцев перепродала эту долю другому кипрскому оффшору, ODNOKLASSNIKI HOLDINGS LIMITED. Сейчас Одноклассники принадлежат российскому холдингу Мейл.Ру Групп.

По данным издания Evo.Business, вместе с браузером пользователю устанавливается на компьютер масса дополнительных сервисов от Mail.ru. В результате Мэйл.ру получает доступ к отчетам о всем трафике пользователя, а также изменяет реестр операционной системы, что затрудняет удаление программы с помощью стандартного деинсталлятора.

Напомним, ранее СМИ узнали, как упала посещаемость ВКонтакте и Одноклассников после блокирования в Украине.