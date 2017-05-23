В Житомире стартовала всеукраинская детско-юношеская военно-патриотическая игра "Сокол"

В Житомире сегодня, 23 мая, на базе Житомирского военного института имени С.П. Королева официально началась детско-юношеская военно-патриотическая игра «Сокол». Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации, военно-патриотическая игра «Сокол», или, как ее еще называют, «Джура» проходит на Житомирщине уже во второй раз.

Игра проходит под лозунгом «Джура – Десантник – Потомки казацкой славы».

Приветствовали участников соревнований председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма и начальник управления семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации Светлана Гресь.

Всего в соревнованиях принимают участие ученики 8-10 классов из Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей – всего более 300 участников.

Соревнования продлятся до 26 мая. В программе – освоение военных специальностей (занятия участников со специалистами), стрелковая и тактико-медицинская подготовка, ознакомление с воинской частью 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и другое.