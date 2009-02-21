Ющенко подписал закон о временной надбавке к ввозной пошлине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 923–VІ “О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Законом предусматривается введение сроком на шесть месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона Украины «О Едином таможенном тарифе».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 февраля приняла в новой редакции Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом”, частично учтя предложения Президента.

Вернув закон в парламент, Президент указывал, что законом предусматривается введение, изменение и отмена временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары (временная процедура). При этом законом определено, что эта временная процедура опирается на соответствующие нормы Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года. Президент замечал, что статья XII ГАТТ 1994 не содержит положений о применении странами–членами ВТО каких-либо надбавок к действующим ставкам ввозной пошлины.

Законом также на срок не менее шести месяцев вводится временная целевая надбавка к действующим до вступления в силу закона ставок ввозной пошлины в размере 13% таможенной стоимости товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в режиме импорта, что также, по мнению Президента, не согласовывается с вышеупомянутыми положениями ГАТТ 1994 года и может рассматриваться как непосредственное увеличение импортной пошлины.

Законом Кабинету министров предоставляется право уменьшать (отменять) размер временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины, а также продлевать применение временной процедуры путем принятия правительством соответствующего решения. Президент указывал, что это не согласовывается с требованиями статьи 92 Конституции Украины, согласно которой налоги и сборы устанавливаются исключительно законами Украины.

Президент предлагал отклонить данный закон, но депутаты не согласились с этим. За отклонение закона проголосовали 47 народных депутатов из 443, зарегистрированных в сессионном зале. Не хватило голосов и для преодоления вето. Проголосовали лишь 226 из 443 зарегистрированных в ВР депутатов.

Вместе с тем, Президент отмечал, что одним из путей решения проблемы улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом является временное введение дополнительного импортного сбора, который будет согласовываться с международными обязательствами Украины в рамках членства в ВТО. ВР учла это предложение главы государства.