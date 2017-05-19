Полторак об успехах ВСУ: за последний год мы не потеряли ни одного сантиметра нашей земли

Министр обороны Украины Степан Полторак отметил результат работы иностранных инструкторов в подготовке украинских военных.

Как говорится в сообщении на сайте украинского оборонного ведомства, Полторак провел встречу с командующим командования Сил специальных операций (ССО) США генералом Раймондом Томасом и командующим штаба ССО НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном и поблагодарил американских коллег за поддержку украинских подразделений ССО.

«Наши Силы специальных операций еще очень молоды, они созданы лишь год назад, и нам нужно время и опыт. Мы заинтересованы в учениях наших бойцов, у нас есть желание, и мы быстро учимся, уверен, что мы будем делать успехи», - заявил Полторак.

По его словам, американские инструкторы подготовили много украинских военнослужащих. Министр обороны отметил важный результат работы иностранных инструкторов. «За последний год мы не потеряли ни одного сантиметра нашей земли, уменьшилась численность боевых потерь, и мы имеем определенные успехи в боевых вопросах», - сказал Полторак.

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Он проинформировал собеседников о событиях на востоке Украины и угрозах, которые могут возникнуть в будущем. «Учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, нужно, чтобы украинские Силы спецопераций получили боевую способность», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Как подчеркнул Полторак, «нам необходимы не только обучение такого характера, но и подготовка украинских бойцов на базах иностранных учебных центров».

«Я искренне надеюсь, что наша работа будет конструктивной», - отметил Полторак.

В свою очередь, генерал Томас сказал: «Мы рады видеть прогресс в том, как действуют ваши военнослужащие, мы оцениваем положительно ваши достижения. Они созданы лишь год назад и действительно впечатляют. Сейчас вы строите собственные модели действий и опираетесь в этом на реальные боевые действия, а не на теорию, вы получаете собственный уникальный опыт. Мне также нравится, что вы радеете о развитии ССО, я живу этим делом».

Полторак пригласил Томаса посетить Украину и провести серию мероприятий на базе Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове и в Министерстве обороны в Киеве.