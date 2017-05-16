Полторак рассказал немецким зрителям о нарушении РФ Минских договоренностей (видео)

В рамках официального визита Министра обороны Украины в ФРГ генерал армии Украины Степан Полторак в прямом эфире немецкого телеканала Deutsche Welle ответил на вопросы относительно событий на Востоке Украины.

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Во время прямого эфира Министр обороны Украины рассказал о нарушении Российской Федерацией Минских договоренностей, а также ход вооруженного конфликта, который продолжается на Донбассе. Глава отечественного оборонного ведомства сообщил немецким зрителям о численности украинских военнослужащих, которые погибли в результате вооруженного противостояния на Востоке Украины, и о жертвах со стороны мирного населения.

Степан Полторак сообщил зрительской аудитории о постоянных провокациях, которые проводят боевики псевдореспублик. Речь шла также о последних событиях, которые произошли в городе Авдеевка, где в результате обстрелов российско-оккупационными войсками погибли мирные жители и остались сиротами маленькие дети.