Первому заместителю мэра Кривого Рога объявлено подозрение - Луценко

В Кривом Роге разоблачили преступную организацию из числа работников городского совета, которая разворовывала бюджетные средства, "контролировала" местные предприятия, учреждения и организации.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, преступная организация была создана должностными лицами Криворожского городского совета по предварительному сговору с отдельными физическими лицами, руководителями предприятий, учреждений, организаций, депутатами различных уровней.

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В ГПУ сообщили, что с целью сокрытия преступлений, совершенных в сфере служебной деятельности и против собственности, члены преступной организации угрожали жизни и здоровью отдельных должностных лиц Криворожского городского совета - с целью принуждения последних к неразглашению правоохранительным органам обстоятельств организации и совершения указанными выше лицами преступлений.

Как результат, 17 мая 2017 года следователями Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины одном злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Поскольку другие четыре человека, среди которых три высокопоставленных лица городского совета, скрываются от органа досудебного расследования во избежание уголовной ответственности, Генеральной прокуратурой принимаются меры по объявлению подозреваемых в розыск и, учитывая наличие рисков, предусмотренных УПК Украины, заключению их под стражу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время продолжаются обыски по 18 адресам, а именно в исполнительных комитетах городского совета, управлении Государственной казначейской службы города, офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту жительства и регистрации подозреваемых и лиц, которые могут быть причастны к созданию и деятельности указанной преступной организации.

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Как сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко, подозрения объявлены первому заместителю городского головы Кривого Рога Евгению Удоду, начальнику управления градостроительства и архитектуры исполкома городского совета Петру Гнатовскому, начальнику отдела по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля исполкома Игорю Лысенко, а также руководству ООО "Биф Стройинвест" - директору Стебляку и неофициальном владельцу Михаленку.

Как отметил Луценко, часть из этих персон объявлена в розыск с целью ареста.