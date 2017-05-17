Крещатик снова открыли для движения автомобилей

В Киеве улица Крещатик, которую перекрывали из-за проведения песенного конкурса «Евровидение», полностью открыта для проезда автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Обращаемся к киевлянам с просьбой быть внимательными и пересекать проезжую часть только в разрешенных для этого местах – по подземным или пешеходным переходам», - говорится в сообщении.

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В КГГА напомнили, что на примыкании ул. Б. Хмельницкого к ул. Крещатик работает временный наземный пешеходный переход со светофором.

Как сообщал УНИАН, в Киеве перекрывали движение в центре города из-за Евровидения.