Столкновения в Днепре 9 мая: одного из арестованных подозреваемых выпустили под залог

Один из арестованных в Днепре по подозрению в столкновениях 9 мая вышел на свободу под залог. Об этом сообщает «Радио Свобода» с ссылкой на подтверждение областной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина внес залог в размере 128 тысяч гривень. В прокуратуре заявили, что суд первой инстанции, избирая подозреваемому меру пресечения – два месяца содержания под стражей, предусмотрел возможность освобождения под денежный залог.

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Сообщается, что прокуратура области будет обжаловать это решение и готовит апелляцию на решение суда в части, касающейся возможности освобождения под залог.

В прокуратуре подтвердили, что под денежный залог был освобожден мужчина, которого подозревают в избиении депутата областного совета.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая».

Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских. После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области.

По результатам расследования столкновений 9 мая по состоянию на 12 мая подозрения в совершении преступлений было объявлено 5 лицам, четырем из которых были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще трем лицам сообщено о подозрении в столкновениях во время массовых мероприятий 9 мая заочно. Принято решение об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения.