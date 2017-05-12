В пресс-службе Евровидения ответили председателю украинского жюри, которого не пригласили на шоу

В пресс-службе Евровидение заявили, что должность члена национального жюри песенного конкурса "Евровидение" является почетной и неоплачиваемой. Об этом информирует пресс-служба конкурса, комментируя заявление председателя украинского жюри конкурса Юрия Рыбчинского, что с ним не заключено никаких договоров и что его не пригласили на шоу.

"Общая политика EBU определяет, что должность члена жюри Евровидения-2017 является почетной и неоплачиваемой. Это касается не только Украины, но и всех членов национальных жюри 42 стран-участниц песенного конкурса", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также напомнили, что согласно правилам Европейского вещательного союза, профессиональное жюри от Украины за день до прямого эфира уже проголосовало во втором полуфинале Евровидения, который состоялся 11 мая.

"Председатель жюри Юрий Рыбчинский заполнил и отправил форму, в которой он подтвердил свое согласие на голосование согласно требуемых инструкций и правил EBU", - говорится в сообщении.

Ранее председатель украинского жюри конкурса "Евровидение-2017" поэт Юрий Рыбчинский заявил, что его не пригласили ни на красную дорожку Евровидения, ни на шоу в Международном выставочном центре.