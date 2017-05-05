Российская звезда Comedy Woman о запрете въезда в Украину: не обсуждаю

16:59, 05 мая 2017
Общество
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В СБУ пояснили, что действия Варнавы противоречат интересам обеспечения безопасности Украины.

Варнава не хочет комментировать запрет въезда / фото instagram Варнавы

Служба безопасности Украины запретила участнице российского комедийного шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве въезжать в Украину.  Теперь телеведущая на протяжении пяти лет не имеет права приезжать в страну.

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"Не обсуждаю", — ответила Варнава по телефону Nation News на просьбу прокомментировать ситуацию.

Как сообщал УНИАН ранее, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

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Теги: #запрет на въезд#Екатерина Варнава