Российская звезда Comedy Woman о запрете въезда в Украину: не обсуждаю

Служба безопасности Украины запретила участнице российского комедийного шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве въезжать в Украину. Теперь телеведущая на протяжении пяти лет не имеет права приезжать в страну.

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"Не обсуждаю", — ответила Варнава по телефону Nation News на просьбу прокомментировать ситуацию.

Как сообщал УНИАН ранее, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.