Евровидение-2017: креативный супервайзер конкурса прокомментировал возможные санкции против Украины (видео)

Креативный супервайзер Евровидения-2017, театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня прокомментировал возможные санкции Европейского вещательного союза (ЕВС) в отношении Украины, о которых говорил председатель оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

По словам Проскурни, от самих организаторов конкурса он ничего такого не слышал, передает ТСН.

Читайте такжеВ Украину прилетел фаворит Евровидения-2017 (фото, видео)

"Вчера все руководство ЕВС, руководство Евровидения были на сцене, на Крещатике. И после этого мы общались. Они счастливы. Если они нас будут штрафовать, потому что в Женевском банке лежит 15 миллионов евро страховых, которые выделило правительство Украины на всякий случай. Они это держат там для того, чтобы, возможно, сделать какие-то замечания. Пока замечаний нет, потому что креативный супервайзер Евровидения-2017, которая является моим шефом, сказала: "Все перфектно, хотя и в последнюю минуту", - прокомментировал Проскурня.

Как сообщал УНИАН, в Европейском вещательном союзе (EBU) заявили о возможном введении санкций против России и Украины за нарушение устава конкурса. Об этом сказал председатель оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг.