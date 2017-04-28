В Одесской области сотрудник миграционной службы пытался продать украинское гражданство

В Одесской области 28 апреля СБУ задержала при получении взятки в размере 2 тысяч долларов начальника Беляевского районного отдела миграционной службы. Об этом УНИАН сообщил представитель управления СБУ в Одесской области. По его словам, за эту сумму злоумышленник обещал иностранцу оформить гражданство Украины.

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«Чиновника задержали во время получения 2 тысяч долларов – второго «транша». Первую тысячу он получил накануне», - сообщил представитель управления.

Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.