В Одесской области сотрудник миграционной службы пытался продать украинское гражданство

15:33, 28 апреля 2017
Общество
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Начальник райотдела миграционной службы погорел на взятке.

Работник ДМС оформлял украинское гражданство за деньги / фото zn.ua

В Одесской области 28 апреля СБУ задержала при получении взятки в размере 2 тысяч долларов начальника Беляевского районного отдела миграционной службы. Об этом УНИАН сообщил представитель управления СБУ в Одесской области. По его словам, за эту сумму злоумышленник обещал иностранцу оформить гражданство Украины.

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«Чиновника задержали во время получения 2 тысяч долларов – второго «транша». Первую тысячу он получил накануне», - сообщил представитель управления.

Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: #паспорт Украины