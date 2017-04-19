В Харькове "из пепла" возрождают старые танки для отправки на фронт (видео)
Танки разбирают до винтика, негодные детали меняют на новые.
Харьковский бронетанковый завод дает новую жизнь танкам, что долгие годы ржавели на складах Минобороны.
Как говорится в сюжете программы «Факты», за год отремонтировано 60 боевых машин.
В настоящее время завод передал украинским десантникам новую партию мощной техники. Вскоре эти танки будут защищать наших воинов на фронте.
Танки фактически из пепла возрождают на Харьковском бронетанковом. Ржавые и похожи на металлолом со складов Минобороны они поступают в цех.
Их разбирают до винтика, негодные детали меняют на новые. Оснащают приборами ночного видения и тепловизорами. А на броню крепят динамическую защиту.
Еще три года назад сам бронетанковый был похож на кладбище. Война доказала, что такая халатность может дорого обойтись стране.
В прошлом году бронетанковый завод отправил на фронт шесть десятков танков. В этом году отправил уже двадцать. Заказов много, бюджетных денег не хватает, говорит директор. И чтобы завод не останавливался, государство взяло кредит.
Еще несколько десятков танков стоят на конвейере – их ВСУ получат за несколько месяцев, а 5 машин поедут в зону АТО уже до конца апреля.