В поезде "Киев-Мариуполь" женщина родила девочку
Проводники поезда оказали помощь женщине, у которой во время поездки начались роды
Сегодня в поезде «Киев-Мариуполь» женщина родила девочку.
Об этом сообщил начальник «Укрзализныци» Войцех Балчун на своей странице в Facebook.
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«Хорошая весть к празднику :) Сегодня в поезде Киев-Мариуполь родилась девочка! Проводники поезда № 83/84 оказали помощь женщине, у которой во время поездки начались роды», - написал он.
Балчун отметил, что ночью к проводнице вагона обратилась беременная женщина - пассажир с жалобой на острую боль в животе. Вместе с еще одной проводницей, которая имеет опыт работы в медицинском учреждении, они оказали женщине необходимую помощь, сообщили машинисту и вызвали «скорую» на ближайшую станцию - Запорожье.
«Сейчас роженица и младенец находятся в роддоме в Запорожье под наблюдением врачей», - добавил Балчун.