Военная делегация США посещает Центр подготовки сержантов в Харькове

Сегодня в Центре подготовки сержантов (ЦПС) Вооруженных сил Украины (Харьков) начала двухдневную работу иностранная военная делегация во главе с начальником отдела по делам оборонного сотрудничества Посольства США в Украине подполковником Робертом ТИММОМ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Региональном медиа-центре (РМЦ) Минобороны Украины, цель визита делегации - изучение наработок в учебном процессе в недавно созданной структуре Минобороны Украины. Также будет оценена методическая помощь, которую сейчас предоставляет американская гражданская организация As MPRI по подготовке украинских сержантских кадров.

По информации РМЦ, среди внештатных преподавателей центра сержантов есть сержант-майор запаса армии США и активный член As MPRI Николас СПЭЙД, который уже два месяца подряд передает свой боевой опыт бывшего военнослужащего. С применением передовых методик воспитания лидерских качеств Н.СПЭЙД учит украинцев быть первым помощником для офицеров и наставником для подчиненных.

Как отметил в своем выступлении перед курсантами ЦПС Р.ТИММ, «в планах моих руководителей есть продолжение сотрудничества и предоставления помощи Украине в вопросах формирования сержантского корпуса высокого профессионализма». «Нам очень понравилась, - добавил он, - проведенная на данное время работа преподавателей учебного заведения».

Как сообщили в РМЦ, первый выпуск специалистов этого набора намечен на 3 марта в 2009 г. На праздничные мероприятия приглашены представители Посольства США в Украине, а также главный сержант Сухопутных войск армии США Кенеф ПРЕСТОН.

Планируется, что уже в конце 2009 г. на базе ЦПС будет сформирован колледж, где кроме сержантов младшего и среднего уровней будут готовить еще военнослужащих высшего уровня до главного старшины Генерального штаба ВСУ включительно. На то время выпускники смогут приобретать в Харькове образовательный уровень «младшего специалиста».

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в 2008 г. Центр подготовки сержантов ВСУ осуществил свой первый набор сержантов младшего и среднего уровней. По новой концепции градации и карьерного роста сержантского корпуса выпускники этого учебного заведения смогут занимать должности – от сержанта роты (батареи) до главного сержанта батальона (дивизиона). В Харькове приобретают определенный профессиональный уровень 65 прапорщиков и сержантов первого набора.