Днепровский горсовет выделил землю под всеукраинский реабилитационный спорткомплекс для людей с инвалидностью

13 апреля, во время 19-й очередной сессии горсовета Днипра, депутаты единогласно приняли решение о выделении земельного участка под строительство Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного комплекса для людей с инвалидностью. Территория площадью 101 га находится на жилом массиве Красный Камень.

«Паралимпийскому центру в Днипре быть!» – прокомментировал решение городской голова Борис Филатов.

В проекте решения сессии отмечено, что спортивный комплекс построят в районе улицы Набережной Заводской.

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В реабилитационном центре будет два бассейна, крытый тир, медицинский и реабилитационный комплексы, а также отель и залы для занятий всеми видами спорта. Средства на строительство выделят из госбюджета. Центром смогут пользоваться все днипряне, а также спортсмены из Украины и международные делегации. Сейчас подобной базы в Украине нет – известный когда-то на всю страну Национальный паралимпийский центр находится в оккупированном городе Евпатория.

«Знаю, что вчера сказали, что выделение земли – это бизнес. Но база здесь, именно в Днипре, крайне необходима. Ведь в городе проживает наибольшее количество тренеров, которые готовят спортсменов, и наибольшее количество врачей. На строительство этой базы претендовала вся страна», – сказал паралимпиец Тарас Дутко, который во время сессионного заседания обратился к депутатам от имени своих коллег-спортсменов.

Напомним, 7 апреля мэр Днипра Борис Филатов и Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич подписали меморандум, предусматривающий совместную работу над созданием Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного центра Национального комитета спорта инвалидов Украины. Центр построят в соответствии с международными стандартами. Он будет иметь адаптированную инфраструктуру. Такой комплекс поможет развить паралимпийское движение и будет способствовать физической реабилитации, в частности, бойцов АТО.