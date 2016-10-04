В Днепропетровской области наградили участников Паралимпиады в Рио (фото)

В Днепропетровской области участники Паралимпиады в Рио получили сертификаты на денежные премии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского областного совета, сертификаты вручил председатель облсовета Глеб Прыгунов.

В зависимости от достоинства завоеванной на Паралимпийских играх в Рио медали спортсмены получат: за «золото» - 50 тыс. грн, «серебро» - 40 тыс. грн, «бронзу» - 30 тыс. грн. Кроме того, по 10 тыс. грн получат спортсмены, которые принимали участие в играх, но не заняли призовых мест. Также 10 тренерам вручены сертификаты на 40 тыс. грн каждому.

В пресс-службе облсовета подчеркнули, что решение о поощрении паралимпийцев предварительно принято депутатскими фракциями, его планируется утвердить на следующей сессии областного совета 28 октября. Всего на поощрение спортсменов запланировано выделить из областного бюджета 1,85 млн грн.

Справка УНИАН. В Паралимпиаде в Рио приняли участие 37 спортсменов из Днепропетровской области, которые завоевали 30 медалей.

23 сентября Днепропетровский городской совет выделил 1,2 млн грн на поощрение паралимпийцев города и области.