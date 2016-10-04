В Днепропетровской области наградили участников Паралимпиады в Рио (фото)

18:30, 04 октября 2016
Общество
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В Паралимпиаде в Рио приняли участие 37 спортсменов из Днепропетровской области, которые завоевали 30 медалей.

Фото УНИАН

В Днепропетровской области участники Паралимпиады в Рио получили сертификаты на денежные премии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского областного совета, сертификаты вручил председатель облсовета Глеб Прыгунов.

Фото УНИАН
Фото УНИАН

В зависимости от достоинства завоеванной на Паралимпийских играх в Рио медали спортсмены получат: за «золото» - 50 тыс. грн, «серебро» - 40 тыс. грн, «бронзу» - 30 тыс. грн. Кроме того, по 10 тыс. грн получат спортсмены, которые принимали участие в играх, но не заняли призовых мест. Также 10 тренерам вручены сертификаты на 40 тыс. грн каждому.

Фото УНИАН
Фото УНИАН

В пресс-службе облсовета подчеркнули, что решение о поощрении паралимпийцев предварительно принято депутатскими фракциями, его планируется утвердить на следующей сессии областного совета 28 октября. Всего на поощрение спортсменов запланировано выделить из областного бюджета 1,85 млн грн.

Фото УНИАН

Справка УНИАН. В Паралимпиаде в Рио приняли участие 37 спортсменов из Днепропетровской области, которые завоевали 30 медалей.

23 сентября Днепропетровский городской совет выделил 1,2 млн грн на поощрение паралимпийцев города и области.

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