В Одессе подрались пенсионеры в очереди за биометрическими паспортами

19:02, 11 апреля 2017
Общество
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Ссора возникла из-за списков, которые люди сами составляют на бумаге.

Пожилые мужчины не смогли определиться, кто же зайдет первым в отделение / скриншот

В Одессе подрались двое пожилых людей в очереди за биометрическими паспортами. Это произошло возле районной миграционной службы, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что люди стали в очередь за полчаса до открытия отделения. Ссора же возникла из-за списки, которые сами составляют на бумаге. Один человек сказал, что именно он зайдет первым оформлять паспорт. Затем стал протискиваться через людей.

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Началась толкотня. На место даже вызвали полицию, и только после ее прибытия, люди успокоились. В миграционной службе отмечают, что на улице сами становятся в очередь, а уже в помещении службы – в электронную.

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Теги: #Одесса#пенсионеры