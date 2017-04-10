В Мариуполе поймали "смотрящего", который закупал наркотики для заключенных

В Мариуполе сотрудники СБУ задержали "криминального авторитета" во время передачи наркотиков в исправительное учреждение. Об этом сообщили в управлении СБУ в Донецкой области.

В полиции отметили, что мужчина был назначен "смотрящим" за Мариуполем криминальными кругами Донецкой области.

«Вместе с сообщниками он обложил данью местных торговцев. Правоохранители задокументировали, что деньги шли на материальную поддержку, в частности покупку наркотиков, заключенным злоумышленникам", – сообщили в полиции.

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Отмечается, что оперативники Управления СБУ в Донецкой области задержали "авторитета", согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, по месту жительства после организации им очередной передачи марихуаны в исправительное учреждение.

Открыто уголовное производство по ст.307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.