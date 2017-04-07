В Днепре создадут спортивный комплекс для людей с инвалидностью

7 апреля мэр Днепра Борис Филатов и Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает создание Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного центра Национального комитета спорта инвалидов Украины. Борис Филатов назвал это событие исторически важным для Днепра.

«Это первый шаг, после которого будет совещание с руководителями депутатских фракций и групп, чтобы на сессии горсовета 12 апреля принять решение о начале проектирования Национального паралимпийского центра в Днепре. Для города и страны это имеет колоссальное значение», – сказал Борис Филатов

Соглашение между Днепровской мэрией и Национальным комитетом спорта инвалидов Украины предусматривает совместную работу над созданием уникального реабилитационно-восстановительного спортивного комплекса для людей с ограниченными возможностями. Он будет отвечать международным стандартам, его инфраструктура будет адаптированной. Центр поможет развить паралимпийское движение и будет способствовать физической реабилитации, в частности, бойцов АТО. Известный ранее на всю страну Национальный паралимпийский центр находится в городе Евпатория, на территории аннексированного Крыма.

Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич отметил огромные усилия Бориса Филатова в борьбе за право Днепра построить реабилитационный центр на своей территории.

«Сейчас необходимо создание новой организации, которая должна продолжить систему двух министерств (Министерства социальной политики и Министерства молодежи и спорта. – Ред.). Было много предложений от мэров и руководителей областей касательно создания нового центра. После рассмотрения всех хочу сказать, что политическая воля мэра Филатова была настолько мощной, что было сложно не принять его предложение», – сказал Валерий Сушкевич.

Известно, что реабилитационно-восстановительный спортивный центр в Днепре планируют строить в районе Красного Камня. Здесь на 30 гектарах возведут реабилитационный комплекс с двумя бассейнами, крытым тиром и залами для занятий всеми видами спорта. Средства на это будут выделять из госбюджета. Центром смогут пользоваться все днепряне, а также спортсмены из Украины и международные делегации.