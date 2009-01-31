Погода на 1 февраля

Завтра, 1 февраля, на территории Украины ожидается облачная погода, небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на востоке умеренный снег; в южной части мокрый снег и дождь, в Крыму и Приазовье кое-где гололед, налипание мокрого снега (ночью в Крыму местами сильные осадки).

На дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 8-13° мороза, днем 0-5° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла; в южных областях на протяжении суток от 3° мороза до 3° тепла, в Крыму на протяжении суток 0-6° тепла.

Завтра в Киеве и области облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в области ночью 2-7°, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 4-6°, днем 2-4° мороза.