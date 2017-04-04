Специалисты приступили к восстановлению линии электропередач вблизи Авдеевки, которая была повреждена 29 марта в результате обстрелов боевиков.

Об этом пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) сообщает в Twitter.

«По состоянию на 12.00 ремонтные бригады выполняют работы по возобновлению электроснабжения г. Авдеевка», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЖебривский просит 3 миллиарда на ремонт домов, образовательных и медицинских заведений Донетчины

Как сообщал УНИАН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения г. Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Специалисты не могли отремонтировать ЛЭП из-за нарушения боевиками договоренностей о прекращении огня.