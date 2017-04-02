Электроснабжение в Авдеевку так и не восстановили

Ремонтные бригады не восстановили поврежденную вблизи Авдеевки линию электропередач.

Об этом пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) сообщает в Twitter.

«Ремонтные бригады так и не возобновили электроснабжение. Резервуар (запасов воды - УНИАН) заполнен. Подача питьевой воды будет осуществляться с 16:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в МВОТ не указали причину, по которой не удалось возобновить электроснабжение в Авдеевке.

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Как сообщал УНИАН, Авдеевка в очередной раз осталась без электроснабжения из-за повреждения высоковольтной линии электропередач, которое произошло 29 марта в результате боевых действий. В городе было временно прекращено водоснабжение.

31 марта председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что электромонтажники утром выходили в район и починили незначительные повреждения кабеля, но были обнаружены порывы линии электропередач на территории, временно оккупированной Россией.

Вчера, 1 апреля, в СЦКК согласовали заявку на выполнение ремонта ЛЭП. В тот же день ремонтники начали работы по восстановлению поврежденной вблизи Авдеевки ЛЭП, но из-за очередного обстрела вынуждены были их прекратить.

Сегодня утром специалисты начали проведение ремонтно-восстановительных работ на поврежденном участке ЛЭП.