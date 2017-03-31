В Чернигове депутата из комиссии по противодействию коррупции задержали на взятке

В Чернигове вчера во время получения взятки задержали депутата областного совета Артура Зиновьева. Как передает корреспондент УНИАН, такую информацию сегодня распространили местные СМИ. Ее подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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На своей странице в сети Facebook она отметила, что «задержан директор коммунального предприятия Зиновьев Артур Петрович, который является депутатом Черниговского областного совета от политической партии "Наш край", а также является заместителем председателя комиссии областного совета по вопросам регламента депутатской этики, законности и предотвращения коррупции, который вымогал 10 тысяч и был задержан на второй части транша - 5 тыс. грн. от ФЛП, за заключение договора и предоставление в аренду помещения».

Сарган уточнила, что операция проводилась совместно со следователями ГУ НП в Черниговской области, под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области. Проводятся обыски в помещении коммунального предприятия и Черниговского областного совета.