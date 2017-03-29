В оккупированном Крыму силовики задержали крымскотатарского активиста (видео)

В Крыму задержали крымскотатарского активиста Беляла Адилова.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Дерзкое похищение крымского татарина Адилова Беляла людьми в масках возле Верховного суда Крыма! Никто из нападавших не представился, вели себя дерзко. Есть очевидцы и вроде кто-то успел снять на видео. Информация проверяется. Адилов, гражданский активист, пришёл в качестве слушателя на судебные заседания. Он присутствовал при обысках вместе с другими гражданским активистами, проходившими ранее в пригородах Симферополя!», - написал он.

Курбединов также сообщил, что после задержания Адилова отправили в следственный комитет и «ему вменяют ст. 318 УК РФ - применение насилия или угрозы в отношении представителя власти».

Позже Курбединов сообщил, что «силовики пытаются оказывать давление и на тех. кто сообщил о похищении Адилова».

«Снять отпечатки пальцев, провести осмотр телефонных контактов и т.д. Видимо, чтоб больше не вздумал никто сообщать о преступлении!».