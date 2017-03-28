В Киеве 1-2 апреля частично ограничат движение транспорта на мосту Метро

В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мосту Метро через Днепр 1-2 апреля будет ограничено движение транспорта.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ограничения будут действовать в месте выполнения работ в направлении движения с Броварского проспекта на Набережное шоссе.

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В частности, с 21:00 31 марта до 18:00 1 апреля ограничение будет действовать в первой полосе движения, с 21:00 1 апреля до 18:00 2 апреля – во второй полосе движения.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.