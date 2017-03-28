Transparency International осудила давление СБУ на бизнес в сфере открытых данных

Transparency International Украина - против выборочного давления на бизнес в сфере открытых данных, и выступает за открытие реестров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Transparency International Украина.

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«Несмотря на последние события, связанные с давлением правоохранительных органов на бизнес в сфере открытых данных, представительство международной антикоррупционной организации Transparency International Украина заявляет, что считает недопустимым избирательный подход правоохранительных органов к бизнесу, и предлагает увеличить число и качество открытых реестров. Давление СБУ на бизнес в сфере открытых данных вызвало волну негодования среди журналистов-расследователей и общественных антикоррупционеров, для которых работа с открытыми данными является профессиональной необходимостью. Вместо того, чтобы расширить количество и качество наполнения открытых реестров и привести их в соответствие с законом или защитить закрытые по закону данные, государство решило бороться с отдельными представителями бизнеса, который предоставляет услуги по сбору открытых данных», - говорится в заявлении.

По мнению исполнительного директора ТІ Украина Ярослава Юрчишина, СБУ следует бороться с источником проблемы, а не с ее последствиями: «Мы отстаиваем два подхода. Первый – это обеспечить защиту закрытых реестров и бороться с их нелегальной продажей. Второй – максимально открыть все разрешенные законом реестры, к которым есть высокий общественный интерес. Например, в Великобритании действует публичный бесплатный реестр компаний, где собрана вся информация об их истории, отчетах, сотрудниках и тому подобное. В Украине же до сих пор не предоставлен бесплатный публичных доступ к данным о конечных бенефициарах и учредителях компаний в автоматизированном реестре Минюста (АРИ)».

По закону Украины «О доступе к публичной информации» в случае высокого общественного интереса (большого количества запросов) распорядитель информации может обнародовать набор дополнительных неконфиденциальных данных.

ТІ Украина предлагает сосредоточиться на совершенствовании реестров и приведении их в соответствие с законом и прекратить выборочное давление на бизнес.