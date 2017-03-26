В Луганской области руководители облуправления Госгеокадастра "погорели" на взятке

В Луганской области по подозрению в вымогательстве и получении 40 тыс. грн взятки задержали руководителей Главного управления Госгеокадастра в Луганской области.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по факту вымогательства неправомерной выгоды руководителями ГУ Госгеокадастра.

Установлено, что с июля 2016 года эти руководители вымогали у физического лица неправомерную выгоду в размере 40 тыс. грн для утверждения технической документации по землеустройству относительно выделения земельного участка в собственность.

23 марта спецслужбы в порядке ст. 208 УПК Украины задержали начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области и начальника отдела Госгеокадастра в Станично-Луганском районе.

«Во время проведенных обысков в Главном управлении Госгеокадастра и его структурных подразделениях, по месту жительства указанных должностных лиц изъяты денежные средства в размере 55 тыс. грн и 13,5 тыс. долл., в том числе полученные в качестве неправомерной выгоды, техническая документация на земельные участки и другие вещественные доказательства, полностью подтверждающие их противоправную деятельность», - говорится в сообщении.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении подозреваемых в виде содержания под стражей и отстранении их от должностей.

Также проверяется причастность задержанных и других лиц Главного управления Госгеокадастра к совершению этого преступления и аналогичных преступлений на территории региона.