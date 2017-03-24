Проверка данных: в МИД назвали предварительную причину задержания украинской журналистки в Минске

По предварительной информации, причиной задержания в Минске украинской журналистки Кристины Бердинских стала проверка данных личности.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца сообщила в Twitter.

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"Как сообщил консул, по предварительной информации, причиной задержания стала проверка данных личности", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее Бердинских в Facebook написала, что она и еще 12 человек были задержаны в Минске. Спустя некоторое время ее освободили.

Позже начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УНИАН заявил, что консулы Украины, несмотря на освобождение журналистки, пытаются выяснить причины ее задержания в Минске.