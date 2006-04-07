Приговор за государственную измену - 4,5 года каждому

Контрразведкой Службы безопасности Украины разоблачена и прекращена шпионская деятельность двух граждан Украины - старшего офицера Вооруженных сил Украины Г., секретоносителя, и его бывшей жены, частного предпринимателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В ходе проведенной сотрудниками СБ Украины операции была перехвачена дискета с информацией о системах связи в Вооруженных силах Украины, которую Г. передал бывшей жене для последующего вывоза за границу.

По оценке Государственных экспертов по вопросам тайн, информация, которая планировалась к передаче иностранной спецслужбе, имеет гриф “секретно” и ее разглашение могло бы нанести значительный вред обороноспособности Украины.

Как установило следствие, супруги Г. были завербованы разведкой одной из соседних восточно-европейских стран. По ее заданию они собирали и передавали за денежное вознаграждение сведения на военную тематику, представляющие государственную тайну, и информацию конфиденциального характера.

7 апреля 2006 г. Военный местный суд Киевского гарнизона вынес приговор, согласно которому гражданин Г. лишен свободы на срок четыре года и шесть месяцев за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (“государственная измена”), ч. 2 ст. 330 и ч. 1 ст. 423 УК Украины, с лишением воинского звания «майор» и права занимать должности, связанные с допуском к государственной тайне.

Гражданка Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (“государственная измена”), ч.ч. 4 и 5 ст. 27, ч. 2 ст. 330 УК Украины, согласно которым ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года.