Доверяют ли украинцы банкам (опрос)

67,6% украинцев не доверяют банкам.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” и фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис”, обнародованные сегодня на пресс-конференции.

В частности, 35,4% опрошенных граждан совсем не доверяют банкам, 32,2% преимущественно не доверяют. Преимущественно доверяют банкам 16% украинцев, 1,1% опрошенных полностью доверяют банкам.

15,3% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Опрос был проведен 17-28 декабря, опрошено 2012 респондентов, погрешность выборки не превышает 2,2%.